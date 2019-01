Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza, si deve ancora attendere, ecco perchè

Bisognerà aspettare ancora per avere la parola definitiva sul decreto per Reddito di cittadinanza e quota 100.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/01/2019 - 17:28:47 Letto 352 volte

Bisognerà aspettare ancora per avere la parola definitiva sul decreto per Reddito di cittadinanza e quota 100. Slitta, probabilmente alla prossima settimana, la discussione su queste tematiche nel Consiglio dei ministri, dal quale si attendeva il varo del provvedimento: l'esecutivo si incontra ugualmente oggi, ma senza avere sul tavolo né il maxi-decreto né la nomina del nuovo presidente della Consob.

Prende invece corpo la retromarcia sulla cancellazione dell'agevolazione Ires al non profit (enti del terzo settore): dovrebbe trovare posto nel decreto sulle semplificazioni, come confermano i due relatori, Mauro Coltorti (M5S) e Daisy Pirovano (Lega) al termine dell'ufficio di presidenza che ha deciso di sconvocare la seduta delle commissioni di domani e di rinviare i lavori sul provvedimento direttamente a martedì prossimo 15 gennaio (il giorno in cui il testo sarebbe dovuto arrivare già in Aula).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!