reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza? Si slitta ancora

Ancora un rinvio per il reddito di cittadinanza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/10/2018 - 15:45:57 Letto 366 volte

Ancora un rinvio per il reddito di cittadinanza. «Per quota cento il nostro obiettivo è febbraio, mentre per il reddito di cittadinanza servirà qualche mese in più. Visto che bisogna ancora terminare la cornice entro la quale questa misura viene erogata, sarebbe importante che parte della dotazione finanziaria andasse alle imprese, perché possano assumere e formare il lavoratore». Questi i tempi per l’attuazione dei provvedimenti economici, secondo il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, della Lega, in un’intervista al Corriere della Sera.

Parlando delle divisioni nella coalizione, osserva che «è normale che ci sia della dialettica tra due forze diverse e alternative. Per noi, che siamo impegnati a fare le cose utili al Paese, l’orizzonte al momento resta la legislatura. Finché ci saranno le condizioni andremo avanti». E avverte i dissidenti M5S: «Se salta Di Maio salta il governo e si va al voto. Non ci sono piani B».

Parlando della Tav, precisa: «È un dossier che deve essere completato. Anche qui abbiamo raggiunto un’intesa per portare a termine l’indagine costi benefici, quindi aspettiamo il verdetto. Se uno accetta un percorso deve accettare anche il risultato», «altrimenti diventa una questione ideologica», conclude.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!