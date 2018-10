Reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza? Tutto in una card da spendere in negozi

Un bancomat e un'app per poter godere del reddito di cittadinanza che non sarà versato tramite assegno ma fruibile solo attraverso un sistema che stimoli e renda sicuri i consumi.

Un bancomat e un'app per poter godere del reddito di cittadinanza che non sarà versato tramite assegno ma fruibile solo attraverso un sistema che stimoli e renda sicuri i consumi. Perché l'obiettivo dichiarato dal governo non è solo quello di dare un reddito a coloro che versano in stato di necessità in attesa che i centri per l'impiego li aiutino a trovare un lavoro, ma anche - anzi, soprattutto - dare uno stimolo all'economia attraverso i consumi.

E' questa l'ipotesi allo studio dei tecnici del ministero dell'Economia guidati dalla viceministra Laura Castelli, come anticipato dal Fatto quotidiano di domenica.

Niente di troppo originale in realtà perché il reddito di cittadinanza fruibile attraverso bancomat ricorda molto la "social card" per anziani già ideata da Tremonti. Con i soldi virtuali a disposizione, il beneficiario potrà comprare beni di prima necessità, dagli alimentari, all'abbigliamento, alle medicine, oppure pagare l'affitto o un servizio tramite bonifico (in questo caso attraverso un'app).

