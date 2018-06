pagamenti

Reddito Minimo d'Inserimento, sbloccati pagamenti per due milioni. Ippolito: ''Vigileremo''

Lo sblocco da parte dell'assessorato regionale del Lavoro dopo aver raccolto le segnalazioni di alcuni sindaci delle province di Enna e Caltanissetta

Quasi due milioni di euro di mandati di pagamento sono stati sbloccati dall'Assessorato Regionale del Lavoro per i Comuni in cui lavorano operai dell'ex Reddito Minimo d'Inserimento.

Lo ha reso noto l'assessore regionale Mariella Ippolito a poche ore di distanza da un'audizione in Quinta Commissione all'Ars, raccolte le segnalazioni di alcuni sindaci delle province di Enna e Caltanissetta che lamentavano il ritardo dei trasferimenti. “Ho appurato immediatamente che gli uffici avevano già depositato il primo trimestre alla Ragioneria regionale sin da marzo - ha spiegato l'assessore -, ma con l'abolizione della tesoreria unica a finanziaria approvata si sono registrati i problemi per 12 su 35 Comuni interessati. Abbiamo superato le difficoltà in tempo reale e continuiamo a vigilare per i successivi mandati di pagamento".

"La seconda quota, pari a quasi 5 milioni di euro - ha concluso l'esponente della Giunta Musumeci -, sarà versata quando i Comuni presenteranno la relativa documentazione”. Il Reddito Minimo d’Inserimento fu sperimentato nel 1998 tra le province italiane classificate come le più povere; in Sicilia vennero individuate Caltanissetta ed Enna. Degli originari 2.800 lavoratori coinvolti, oggi operano in 1.200 circa.

