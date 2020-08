Referendum

Referendum, Di Maio in campo sul taglio dei parlamentari: ''Ora o mai più''

''Il nostro slogan per il referendum è 'Ora o mai Più' perché votando per il Sì tagliamo 345 parlamentari. Altrimenti rimane tutto com'è'', ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

31/08/2020

"Il nostro slogan per il referendum è 'Ora o mai Più' perché votando per il Sì tagliamo 345 parlamentari. Altrimenti rimane tutto com'è". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando a Pozzuoli, nel corso del suo tour di due giorni in Campania.

"Non dobbiamo temere il Sì. Anche il nostro Movimento perderà parlamentari, ma saremo ripagati di questo atteggiamento. Nel futuro i giovani scopriranno che si lavorerà con più qualità. Con questi numeri ognuno aggiunge la sua norma, ognuno aggiunge il suo emendamento, ognuno aggiunge la sua 'marchetta' e così si arriva a leggi incomprensibili. Poi metteremo mano alla legge elettorale e ai regolamenti parlamentari come detto. Il nostro è un disegno complessivo".

