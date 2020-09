referendum

Referendum, il presidente Mattarella ha votato a Palermo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a votare per il referendum costituzionale a Palermo.

21/09/2020

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a votare per il referendum costituzionale nell' istituto comprensivo Giovanni XXIII - Piazzi, in via Mario Rutelli a Palermo. Davanti al seggio 535 c'è una piccola folla di fotografi e cameramen. Ad accogliere il capo dello stato il presidente del seggio Leonardo Roccella.

