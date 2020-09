Referendum

Referendum, manifestazione per il ''No'' a Roma

Una manifestazione per spiegare le ragioni del no al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2020 - 11:11:26 Letto 402 volte

Alle 17 di oggi, in piazza Santi Apostoli a Roma, i partecipanti a 'Così NO - la piazza che NOn ci sta' hanno come obiettivo "la tutela della democrazia rappresentativa e della Costituzione".

Sul palco interverranno esponenti della società civile, costituzionalisti di rilievo nazionale, esponenti del mondo della cultura e i rappresentanti delle realtà organizzative. Nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19, a tutti i partecipanti verrà misurata la temperatura e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Il servizio d’ordine, in stretta collaborazione con la questura di Roma, monitorerà il rispetto costante delle regole.

