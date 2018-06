sciopero

Regionali in piazza per una svolta alle condizioni lavorative: ''Dobbiamo comprarci i toner da soli''

Doppio sit-in a Palermo e Catania contro la mancanza di certezze contrattuali e lo stato attuale delle condizioni di lavoro degli uffici

05/06/2018

Sembrano ancora lontane le soluzioni relative al rinnovo dei contratti dei dipendenti della Regione Siciliana e al miglioramento delle condizioni di lavoro degli uffici. Mentre scriviamo, i sindacati autonomi Cobas-Codir, Sadirs, Siad e Ugl-Fna stanno manifestando con due assemblee sit-in a Palermo e Catania davanti alle sedi del governo regionale. I lavoratori dei sindacati coinvolti lamentano la mancanza di certezze nell'ambito di decorrenze e rinnovi contrattuali, così come sull'erogazione dei premi produttività del 2017.

Ma gli autonomi lamentano anche la carenza di risorse materiali, al punto di dover provvedere personalmente a determinate spese d'ufficio. I dipendenti degli uffici del Genio civile siciliano “sono costretti ad acquistare con il proprio danaro materiali e attrezzature di facile consumo, quali stampanti, toner, carta per fotocopie, carpette per archiviare i progetti e cancelleria varia - segnalano i sindacati -. Questo a causa dell’esiguità di risorse destinate al funzionamento dell'ufficio. Per il 2018 sono disponibili solo 13 mila euro per 20 uffici”.

E i problemi dei dipendenti non sono circoscritti ad un preciso settore, com'è stato appurato nell'area Beni Culturali in questi lunghi mesi di proteste: i custodi dei musei sono costretti a turnazioni extra per sopperire alla mancanza di dipendenti, come accaduto il 2 giugno scorso per assicurare i servizi al pubblico, andando ben oltre i limiti previsti da contratto e senza percepire, al momento, alcuna indennità.

I sindacati chiedono trattative serie e perentorie, e finora hanno rifiutato quanto pervenuto dai vari organi gestionali degli apparati regionali coinvolti, ritenuti forme di "elemosina".

