Regione: Giammanco e Coscienza indagate per peculato

Avrebbero intascato compensi che sulla carta non sarebbero spettati loro...

Avrebbero intascato compensi che sulla carta non sarebbero spettati loro. Per questo motivo la dirigente generale del dipartimento regionale Funzione pubblica Luciana Giammanco e Silvia Coscienza, in servizio al dipartimento Rifiuti, hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini con l’accusa di peculato. L’inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Luca Battinieri: secondo l’accusa, Giammanco – che guida l’Anticorruzione alla Regione - e Coscienza non avrebbero restituito i compensi aggiuntivi incassati rispettivamente per gli incarichi di commissaria della Provincia di Trapani e di commissaria dell’Ato Belice Ambiente.

La legge prevede infatti che allo stipendio da dirigente non possa essere aggiunto un solo euro per incarichi aggiuntivi di natura pubblica.

I fatti si riferiscono al periodo fra il 2012 e il 2013 per Giammanco e fra il 2013 e il 2014 per Coscienza, in un periodo in cui l'applicazione della norma contestata alle due dirigenti non era chiara.

