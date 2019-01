Finanziaria

Regione, la Commissione bilancio dell'Ars ha approvato il bilancio e la finanziaria

Nella notte la Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana ha approvato, poco prima delle due, il bilancio e la finanziaria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2019 - 14:21:48 Letto 351 volte

I testi finanziari sono stati approvati a maggioranza, tra le polemiche, con il no dell’opposizione. Oggi pomeriggio si riunirà la conferenza dei capigruppo per decidere il programma dei lavori in aula. L’esercizio provvisorio scade domani.

Una Finanziaria ridotta all’ osso, quella che arriva in aula, con tagli sostanziali. Previsto, tra l’altro, il taglio di oltre 30 milioni di euro effettuato dalle risorse che servono per il cofinanziamento dei fondi europei (Por 2014-2020).

