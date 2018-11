Regione, lista di beni immobili in concessione *INTERVISTE*

bando concessione

Saranno assegnati in concessione dalla Regione siciliana i beni immobili che ricadono sul demanio marittimo.

Saranno assegnati in concessione dalla Regione siciliana i beni immobili che ricadono sul demanio marittimo. L'hanno annunciato questa mattina in conferenza stampa il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l'assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, con il direttore del dipartimento Giuseppe Battaglia, che hanno illustrato i contenuti del bando e che sarà presentato entro i ‪primi di dicembre‬.

Sono 52 complessivamente i beni individuati e censiti: 8 nella provincia di Palermo, 9 in quella di Messina, 5 in provincia di Caltanissetta, 8 in provincia di Agrigento, 8 in provincia di Catania, 1 in provincia di Siracusa, 1 in provincia di Ragusa, 12 in quella di Trapani.

Tra i luoghi più noti, il rudere del castello della Falconara, a Butera, in provincia di Caltanissetta, la Torre Pozzillo a Cinisi, nel palermitano. La durata della concessione è fissata tra i 6 e i 50 anni.

