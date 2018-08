inquinamento

Regione, piano contro l'inquinamento. Musumeci ''Stiamo colmando ritardo di decenni''

Varati i piani di tutela della qualità dell'aria, mitigazione per l'inquinamento acustico e prevenzione delle alluvioni. Fanno parte della pianificazione ambientale UE, che la Sicilia non aveva ancora provveduto ad attuare

02/08/2018

Una possibile svolta. La Regione siciliana ha varato il piano di tutela della qualità dell’aria, il piano di mitigazione per l’inquinamento acustico - anche detto “piano del rumore” - e il piano per le alluvioni, che rientrano nella pianificazione ambientale richiesta dall’Unione Europea alla Sicilia. Lo hanno annunciato il governatore Nello Musumeci e l’assessore Toto Cordaro in conferenza stampa a palazzo d’Orleans. L'Isola è stata già soggetta a infrazioni per i ritardi accumulati negli anni sul varo dei Piani.

Il piano di tutela della qualità dell’aria e quello per le alluvioni sono stati approvati dalla Giunta regionale e inviati al Ministero dell’Ambiente per l’approvazione in Consiglio dei Ministri, mentre il “Piano del rumore” è stato approvato dalle amministrazioni di Palermo, Catania, Messina e Siracusa e inviato al ministero dell’Ambiente dall’assessorato al Territorio.

“Tutela dell’ambiente e del territorio sono tra i nostri obiettivi prioritari – ha detto Nello Musumeci, che ha presentato gli strumenti col direttore generale del dipartimento Territorio e Ambiente, Giuseppe Battaglia, e col direttore tecnico dell’Arpa Vincenzo Infantino -. Da anni abbiamo una carenza di strumenti di pianificazione ambientale una carenza che è stata evidente e assai grave e non si può intervenire se sul quel fronte se non si ha una vera conoscenza del territorio. La legislazione nazionale non è stata particolarmente abbondante – ha aggiunto – solo negli ultimi 10-15 anni ci sono stati provvedimenti di legge che avrebbero dovuto imporre alle regioni di attrezzarsi. E la Sicilia non lo ha fatto. Il Dipartimento, in collaborazione con l’Arpa, è riuscito in sette mesi a varare tutti e tre gli strumenti di pianificazione che sono stati deliberati dalla giunta e trasmessi al ministro dell’Ambiente Sergio Costa con il quale l’assessore Toto Cordaro ha avuto un lungo e proficuo colloquio”.

"Il ministro Costa – ha detto Nello Musumeci – ha accolto l’invito del governo regionale a venire in Sicilia per la prima volta e gli faremo conoscere alcune realtà dell’Isola e presentare il programma delle iniziative realizzate sul fronte dei rifiuti”.

“L’inquinamento dell’aria, dal rumore, e il rischio di alluvioni sono questioni di carattere strategico per una seria politica di previsione e prevenzione del rischio in Sicilia. I territori sono stati devastati in questi ultimi trenta, quarant’anni, migliaia di persone hanno perso la vita anche a causa di questa dissennata politica irresponsabile e criminale. Guardare al futuro, partendo dal danno che si può rilevare, credo sia fondamentale e noi lo stiamo facendo colmando un ritardo di decenni”, ha detto Nello Musumeci.

