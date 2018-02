burocrazia

Regione, ritardo burocrazia. Musumeci: ''Convocherò soprintendente''

''Convocherò a giorni il responsabile della Soprintendenza...''

16/02/2018

“Convocherò a giorni il responsabile della Soprintendenza per avere una relazione sul ritardo nel rilascio del parere paesaggistico per la riapertura della cava di Santa Nicolella nel Comune di Agira”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito alla denuncia fatta dal titolare della Fassa Bortolo, nota azienda di Spresiano, in provincia di Treviso, che da oltre quattro anni attende la conclusione dell’iter autorizzativo.

