Governo Musumeci

Regione Siciliana, Musumeci non si dimette: nuova giunta in arrivo

''Azzero la giunta, faremo un esecutivo che dovrà portarci all'ultimo giorno'', die il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in diretta Fb.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2022 - 09:21:14 Letto 431 volte

"Azzero la giunta, faremo un esecutivo che dovrà portarci all'ultimo giorno. Parlerò con i rappresentanti dei partiti, chiederò di darmi una rosa di assessori, alcuni saranno confermati.

Qualcuno ha scritto Musumeci si dimette e molla: ci vogliono ben altri ostacoli, non saranno alcuni atti di viltà politica a condizionare le mie scelte. Musumeci non lascia, raddoppia, rilancia, perché Musumeci sa di avere dalla sua parte la stragrande maggioranza del popolo siciliano al di là dei partiti". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in diretta Fb.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!