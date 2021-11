Green pass

Regioni in pressing, chiedono Green pass rafforzato: oggi incontro col Governo

Un green pass 'rafforzato' con nuove restrizioni solo per i non vaccinati in caso di cambio di colore.

18/11/2021

Un green pass 'rafforzato' con nuove restrizioni solo per i non vaccinati in caso di cambio di colore. E' quello che chiedono le Regioni mentre l'Italia sfonda quota 10mila contagi Covid e torna indietro all'8 maggio, giorno dell'ultimo bollettino con altrettanti nuovi positivi in 24 ore. Si guarda in particolare al green pass 2G, ovvero il rilascio del certificato verde - sull'esempio di Austria e Germania - solo per vaccinati (geimpft) o guariti (genesen), escludendo il tampone negativo. La soluzione 2G in Italia si inserirebbe nelle discussioni sulle regole da adottare in caso di eventuali passaggi di regioni in zona arancione o zona rossa e è potrebbe essere proposta dai Governatori nell'incontro Governo-Regioni di oggi.

Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. All’ordine del giorno i temi che saranno affrontati dalla Conferenza Unificata e dalla Conferenza Stato-Regioni che il ministro Mariastella Gelmini ha convocato (con modalità di videoconferenza) .

