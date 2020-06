evasione tasse

Regolamento anti-evasione, Orlando al Consiglio comunale: ''Non aggravare crisi economica di famiglie e imprese''

''Dotare l'amministrazione di uno strumento più efficace per combattere l'altissima evasione, ma evitare di aggravare ulteriormente la pesantissima crisi economica che ha colpito famiglie e imprese'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando.

Pubblicata il: 03/06/2020

"Dotare l'amministrazione di uno strumento più efficace per combattere l'altissima evasione è certamente importante e per questo la Giunta ha, parecchi mesi fa, proposto alcune modifiche al regolamento della TARI per favorire il recupero delle somme non pagate. Nell'avviare il dibattito su quel regolamento proprio in questo momento occorre però dare un messaggio corretto e adottare provvedimenti che non vadano ad aggravare ulteriormente la pesantissima crisi economica che ha colpito famiglie e imprese.

La Giunta ha già assunto autonomamente e proposto al Consiglio Comunale provvedimenti volti proprio a sostenere l'economia cittadina con un alleggerimento del carico fiscale, non solo sul fronte della TARI. E' già stata manifestata l'intenzione di venire incontro alle necessità di tutti, di non aggravare una situazione economica che si è fatta drammatica per tantissime persone e aziende.

Ben venga quindi una discussione in Consiglio comunale sul tema dell'evasione, ma auspichiamo che, proprio come deciso dalla Giunta per l'accesso delle imprese ai procedimenti agevolati in materia di suolo pubblico, sia posto l'accento sul dialogo e la collaborazione fra amministrazione e cittadini, individuando tempi e modalità di pagamento adeguati, personalizzati e dilazionati che premino coloro che decidono di mettersi in regola".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, con riferimento al voto di oggi del Consiglio comunale sul regolamento anti evasione.

