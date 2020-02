Dehors

Regolamento Dehors, Ferrandelli: ''Soddisfatto. Ma avremmo potuto fare di meglio''

''Regolamento suolo pubblico, Una certezza per una parte del tessuto economico già vessato'', commenta così Fabrizio Ferrandelli, leader di Più Europa.

“In una città affamata di lavoro e opportunità, in cui sono messe a rischio centinaia di posti di lavoro legati ai pubblici esercizi (come con i provvedimenti Ztl) finalmente arrivano un po’ di certezze e regole chiare". Commenta così Fabrizio Ferrandelli, leader di Più Europa, la seduta odierna di Consiglio comunale, che ha visto l’approvazione del regolamento dei dehors.



"Avremmo sicuramente potuto fare di meglio, ma abbiamo dovuto mediare la nostra visione con quella della maggioranza. Resto comunque soddisfatto di questo lavoro, e in particolare dell’alleggerimento di prescrizioni, orari e delle sanzioni previste per gli esercizi commerciali che nel regolamento precedente erano troppo restrittive ed anche vessatorie. Successo sicuramente da ascrivere alla nostra determinazione”.

