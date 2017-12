comune di palermo

Relazione del ministero dell'Economia accerterebbe presunte irregolarità amministrative del Comune di Palermo

Una relazione del ministero dell'Economia e delle Finanze metterebbe in luce presunte irregolarità che riguardano il Comune di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2017 - 11:48:46 Letto 499 volte

Una relazione del ministero dell’Economia e delle Finanze metterebbe in luce presunte irregolarità che riguardano il Comune di Palermo.

La relazione, presto al vaglio della Corte dei Conti, sarebbe composta da circa 250 pagine che riguarderebbero, tra le altre cose, il personale e le cosiddette indennità legate alla produttività, ma anche il reclutamento di 14 dirigenti a tempo indeterminato. Le contestazioni ruoterebbero attorno al fatto che dei 14 dirigenti vincitori di concorso, ben 13 ricoprivano il ruolo di funzionari presso il Comune, di cui 9 già nominati “referenti” e in quasi tutti i casi, in servizio negli stessi uffici dove lavoravano prima di vincere il concorso. Inoltre, nel mirino della Ragioneria centrale dello Stato ci sarebbero anche alcune società Partecipate del Comune.

La relazione, riservata, si trova nelle mani del sindaco Leoluca Orlando e riguarda, nello specifico, degli accertamenti amministrativo-contabili effettuati a cavallo tra il 2016 e il 2017 dagli ispettori del ministero dell'Economia Cesare Carassai, Ermanno Piteo e Maria Rita Longo, che acquisirono "informazioni e documenti su circa 55 diversi temi ed argomenti della vita amministrativa del Comune inerenti gli anni dal 2011 al 2015".

L’attività ispettiva sarebbe nata anche sulla scorta di interrogazioni al governo nazionale (ed esposti all'Anac) presentati da deputati del Movimento Cinque Stelle tra cui l'ex grillino Nuti. Segnalazioni che hanno fatto scattare la macchina dei controlli da Roma a Palermo. Sotto la lente d'ingrandimento degli ispettori ministeriali finirono l'applicazione dei contratti di lavoro, le stabilizzazioni, l'andamento della spesa, il rispetto del Patto di stabilità, il piano anticorruzione. Si arrivò pure a scandagliare la nomina dei dirigenti di staff e dei diretti collaboratori del sindaco e degli esperti. Un capitolo intero fu dedicato agli incarichi esterni, alle consulenze, ai distacchi presso altri enti, agli appalti, alle auto blu. A distanza di un anno, la Ragioneria centrale dello Stato ha tirato le sue conclusioni, precisando le presunte violazioni e smistando i dossier critici alla Corte dei conti, a cui adesso passa la palla. Il Comune, dal canto suo, dovrebbe rispondere ai rilievi mossi dagli ispettori e rimuovere le presunte irregolarità.

"Se le indiscrezioni sulla relazione fossero confermate - afferma Ugo Forello, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale - si darebbe corpo e sostanza ai nostri dubbi. Cioè, siamo di fronte a una situazione che possiamo definire grave rispetto al modo di gestire questa città. Il tutto sembra essere il risultato di una gestione della macchina amministrativa poco trasparente e, a tratti, torbida. In questo complesso quadro, il Consiglio comunale, organo di controllo per legge e statuto, è escluso totalmente dai giochi, infatti non ha ricevuto la suddetta relazione e non è stato informato sul contenuto della stessa. Cosa inaccettabile".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!