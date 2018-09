Rendiconto 2017, Giusto Catania: ''Necessario vertice col Sindaco, non possiamo far finta di niente''

Di seguito le dichiarazioni di Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune:

“Il parere negativo dei revisori dei conti sul rendiconto 2017 rappresenta, certamente, un campanello d’allarme da non sottovalutare. Il testo è molto articolato e necessita di un approfondimento nel merito che certamente la commissione bilancio, presieduta da Barbara Evola, farà nel migliore dei modi.

Tuttavia, sarebbe ipocrita non evidenziare che la relazione presenta diverse criticità che meritano una riflessione politica complessiva sullo stato di salute e sulla capacità progettuale del Comune di Palermo.

Per questa ragione diventa improcrastinabile una riunione tra il Sindaco, Leoluca Orlando, e la sua maggioranza per analizzare, fino in fondo, le difficoltà dell’attuale fase politico-amministrativa e per elaborare le necessarie soluzioni per ridare slancio ad una esperienza che rischia di impantanarsi.

Serve un colpo di reni e il parere negativo dei revisori dei conti può essere uno spunto per rimettersi in cammino e per rendere irreversibili gli elementi di trasformazione della città che, purtroppo, nell’ultimo anno sembrano scomparsi dall’orizzonte.”