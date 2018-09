Rendiconto 2017. La risposta di Orlando ''Da Revisori criticità già note e in via di rimozione''

Informato oggi del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto 2017, il Sindaco Leoluca Orlando ha inviato una nota al Presidente del Consiglio Comunale ed allo stesso Collegio.

Il Sindaco afferma di "prendere atto di quanto esposto con riferimento alle criticità emerse, che - sottolinea - a ben vedere hanno solamente al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), all’incidenza dei residui passivi, nonché al disallineamento crediti/debiti con le società partecipate."

Il Sindaco sottolinea che "tali criticità sono ben note" e che è allo stesso tempo noto che "l'Amministrazione sta provvedendo alla rimozione delle stesse con idonee misure correttive, tenuto conto della complessità dei fattori incidenti, che abbracciano anche il sistema delle partecipate e della incertezza e modifiche sopravvenute del quadro legislativo unitamente a consistenti tagli di trasferimenti nazionali e regionali."

"Dell'avvio di virtuose misure contabili da atto lo stesso Collegio dei Revisori" - prosegue Orlando, che fa in particolare riferimento quanto scritto nella relazione.

"Con riferimento al FCDE, il Collegio rileva che risulta un maggiore accantonamento rispetto a quello dovuto superiore ai 60 milioni di euro; relativamente al fondo rischi contenzioso, lo stesso Collegio da ancora atto che nel triennio 2018/2020 lo stesso avrà integrale copertura (molto in anticipo rispetto ai 15 anni previsti in seno al riaccertamento straordinario del 2015), così come si da atto dell’apprezzamento espresso in ordine alle misure concrete intraprese ai fini del miglioramento della riscossione delle entrate proprie."