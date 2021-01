Crisi di Governo

Renzi a Conte: ''Non siamo irresponsabili, anzi siamo stati pazienti. Serve un Governo più forte''

''Non è stata aperta ancora una crisi istituzionale perché lei non si è dimesso'', dice il leader di Italia Vivaa Matteo Renzi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/01/2021 - 18:09:48 Letto 389 volte

"Signor presidente, se lei parla di crisi incomprensibile, le spiego le ragioni che hanno portato la nostra esperienza al termine. Non è il governo più bello del mondo: pensiamo ci sia bisogno di un governo più forte, non pensiamo possa bastare la narrazione del 'gli altri paesi ci copiano'. Non è stata aperta ancora una crisi istituzionale perché lei non si è dimesso". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi nel suo intervento in Aula al Senato.

"Lei ha avuto paura di salire al Colle perché ha scelto un arrocco che spero sia utile per lei ma credo sia dannoso per le istituzioni", ha aggiunto il leader Iv. "La crisi istituzionale non è aperta ma l'Italia vive una crisi sanitaria ed economica", spiega Renzi sottolineando come l'Italia sia il Paese con il "più alto numero di morti di Covid in rapporto alla popolazione". "Sono mesi che chiediamo una svolta, non è vero che siamo stati irresponsabili, siamo stati fin troppo pazienti. Questo è un "kairos", un momento opportuna, ora o mai più si può fare una discussione", aggiunge.

Fonte: Ansa

