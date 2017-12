matteo renzi

Renzi a Palermo: ''qui per ascoltare i bisogni delle persone'' ***VIDEO***

Tour di due giorni in Sicilia per Matteo Renzi...

Tour di due giorni in Sicilia per Matteo Renzi: “Le discussioni all'interno del Pd ci sono, sono numerose, ma l'obiettivo di questo viaggio è ascoltare in ciascuna delle province italiane alcune storie. Si iniziano a vedere i primi cantieri, tutte cose giuste e sacrosante che rivendico - ha detto - tuttavia la gente, ancora, le strade non le vede e sente dire di una massa enorme di soldi che noi abbiamo messo, che ancora non si sono tradotti in infrastrutture e strade. Quando la Sicilia avrà una sistema di infrastrutture non dico come nel resto d'Italia, e questo è una vergogna, ma comunque migliore di quella attuale, e quando si spenderanno i soldi che abbiamo messo, vedrete sicuramente una rivoluzione".

A Palermo ha parlato di mafia: "Ho iniziato questa tappa palermitana incontrando i ragazzi di Addiopizzo, in questa sede dell'associazione che è un bene strappato alla mafia, un intero popolo che non paga il pizzo è libero. Noi pensiamo che 26 anni dopo le parole di quella intervista a Samarcanda di Libero Grassi e dopo gli ultimi arresti in questa città, vi sia la necessità di continuare a insistere sulla lotta per la legalità e contro ogni tipo di mafia. Naturalmente questo incontro è servito per prendere appunti nel nostro viaggio per il Paese, per ascoltare".

