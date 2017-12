matteo renzi

Renzi domani e dopodomani sarà in Sicilia

Il segretario del Pd Matteo Renzi domani e dopodomani sarà in Sicilia per un tour che toccherà le nove province siciliane.

05/12/2017

Il programma di domani comincia a Gaggi (Me): alle ore 10.30 il segretario del Pd si recherà nel centro antiviolenza gestito dall'associazione Penelope che si occupa di sostegno alle vittime della tratta dei migranti. Alle 12.45 Renzi sarà ad Agira (Enna) dove visiterà l'albergo diffuso "Case al Borgo", una struttura con diversi ambienti realizzati riqualificando il centro storico del piccolo comune dell'ennese. Alle 14.30 il segretario del Pd si recherà a San Cataldo (Cl) per visitare "Un posto tranquillo", il primo ristosolidale d' Italia che già da tre anni promuove l'inclusione sociale di persone fragili attraverso la ristorazione di qualità. Alle 17 Renzi arriverà a Palermo e incontrerà Alice, la figlia di Libero Grassi e i ragazzi di Addiopizzo, l'associazione che in questi anni si è impegnata con grande forza e coraggio sul fronte della lotta al racket delle estorsioni mafiose. Alle 18, sempre a Palermo, si recherà presso l'Istituto Giovanni Falcone allo Zen, preso di mira da atti vandalici. L'ultima tappa della prima giornata è a Marsala (Tp): alle 20 Renzi arriverà alle cantine Donnafugata dell'imprenditore Antonio Rallo, azienda vitivinicola eccellenza in Italia e nel mondo.

Fonte: Ansa

