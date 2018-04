Matteo Renzi

Renzi si dimette dopo la nascita del nuovo governo, ecco le sue parole

Il segretario dem Matteo Renzi parla al Nazareno...

05/03/2018

Il segretario dem Matteo Renzi parla al Nazareno: "Lascio la guida del Pd, doveroso aprire una pagina nuova". Il segretario dem Matteo Renzi parla al Nazareno, dopo la netta sconfitta delle politiche. Ma precisa subito che resterà in carica fino alla composizione delle Camere e alla nascita del nuovo governo. Renzi prosegue poi così il suo intervento in sala stampa: “Saremo all'opposizione, il Pd non sarà mai il partito-stampella di un governo di forze anti-sistema". E ancora: "Da Di Maio e Salvini ci dividono tre elementi chiavi: il loro anti-europeismo, la loro anti-politica e l'odio verbale che hanno avuto contro i militanti democratici", quindi, "nessun inciucio, il vostro governo lo farete senza di noi. Provate se ne siete capaci, noi faremo il tifo per l'Italia". Rivendica i successi del governo di centrosinistra: "Siamo orgogliosi dei nostri risultati, ora riconsegnamo le chiavi convinti che di aver contribuito a creare un Paese migliore. Il nostro errore è stato non votare nel 2017". Pone anche paletti per la scelta del prossimo segretario dem: "Non deve essere espressione di caminetti ristretti" e chiede nuovamente le primarie. "Poi cosa farò io? Il senatore semplice", continua Renzi.

Il suo addio stamani sembrava questioni di minuti poi la sua prima uscita pubblica di commento al voto è slittata fino al tardo pomeriggio, dopo essere stato per ore chiuso nel suo ufficio insieme ai fedelissimi e aver deciso la strategia.

