Renzi sulla chiusura dei ristoranti: ''Non diminuiscono i contagi aumentano solo i disoccupati''

Matteo Renzi torna sulla richiesta al premier Giuseppe Conte di modificare l'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid.

"Leggo polemiche sulla nostra semplice richiesta al Premier di rivedere il Dpcm. Chiudendo ristoranti alle 18 e chiudendo i luoghi della cultura non diminuiscono i contagiati: aumentano solo i disoccupati. Chiedere di riflettere su basi scientifiche e non su emozioni passeggere è un atto di responsabilità contro la superficialità". Lo dice Matteo Renzi tornando, in un post su Facebook, sulla richiesta al premier Giuseppe Conte di modificare l'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid, tra le quali rientrano la chiusura alle 18 dei ristoranti e dei bar.

