manovra

Renzi sulla manovra: ''Votiamo sì ma governo decida cosa fare da grande''

''Noi non saremo complici dello spreco di denaro, ora la palla passa al governo'', così il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/12/2020 - 11:23:51 Letto 362 volte

"Oggi diremo sì alla manovra, ma assegniamo al governo la volontà di decidere cosa vuole fare da grande, noi non saremo complici dello spreco di denaro, ora la palla passa al governo". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo in Aula al Senato con la dichiarazione di voto sulla manovra.

Renzi in Aula cita Aldo Moro: “Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta. La verità è sempre illuminante. Ci aiuta ad essere coraggiosi”. "Ci hanno etichettato come irresponsabili - aggiunge - ma stavamo solo dicendo la verità, una verità che consegniamo al governo con le parole di Moro, ora la palla passa al governo".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!