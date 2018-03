Matteo Renzi

Renzi verso le dimissioni, si attende la conferenza stampa delle 17

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/03/2018 - 16:30:17 Letto 453 volte

Grandissima attesa in casa Pd della conferenza stampa delle 17.00 in cui Matteo Renzi, fra annunci e smentite, parlerà di dimissioni come segretario del partito.

Dopo il risultato delle elezioni un lancio dell'agenzia Ansa, intorno a mezzogiorno, dava l'addio per certo. Poco dopo, via Twitter, la smentita, forse precauzionale, del portavoce del segretario, Marco Agnoletti. Ma per conoscere le sorti del Pd bisognerà attendere la conferenza stampa delle 17.00 in cui Renzi dirà la sua sul risultato elettorale e farà il punto sul suo futuro a capo del partito. La parola "dimissioni" ha cominciato a circolare già da stamattina, e dai vertici del partito fanno sapere che Renzi non deciderà da solo, si consulterà con gli alti gradi del partito.

Dal Nazareno, l'invito è ad attendere le parole del segretario. L'ex presidente del Consiglio potrebbe rimettere il suo mandato ma sarebbe l'assemblea a decidere se ratificare la decisione. C'è già chi vede in Gentiloni e Delrio, oppure in Walter Veltroni i possibili traghettatori in questa fase post-voto.

