Reset: al via gli scatti di anzianità per operai e impiegati

Reset: al via gli scatti di anzianitą per operai e impiegati

La Reset riconoscerą con decorrenza gią dal mese di Gennaio 2019, gli scatti di anzianitą sia per gli operai che per gli impiegati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/01/2019 - 17:43:02 Letto 351 volte

Al termine di un incontro dell'Amministratore unico Antonio Perniciaro con il sindaco Leoluca Orlando si è concordato che la Reset riconoscerà con decorrenza già dal mese di Gennaio 2019, gli scatti di anzianità sia per gli operai che per gli impiegati come previsto dal CCNL di riferimento.

"Questo avviene - afferma Perniciaro - in virtù delle analisi delle previsioni di Piano Triennale 2019/2021 della Reset e grazie ad un’attività congiunta con l’Amministrazione Comunale finalizzata a predisporre le necessarie azioni per garantire la stabilità e l’equilibrio economico finanziario della società".

