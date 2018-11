Reset

Reset e controllate, Ferrandelli: ''Maggioranza scricchiola, presentato emendamento''

"Come sempre più spesso accade, la maggioranza di Orlando scricchiola e non mostra nessun coordinamento né capacità di guida dei processi amministrativi". Così Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile.



"Vedere che chi dovrebbe stare accanto al sindaco, piuttosto che indicare le soluzioni ai problemi, si lamenta e lancia allarmi fa sorridere. Facciamo rientrare subito noi l’allarme è sottraiamo confusione offrendo una soluzione ai problemi.

Propongo che la commissione Bilancio di cui sono componente - precisa Ferrandelli - proceda alla elaborazione di un emendamento condiviso spostando somme dal fondo di riserva nei confronti di Reset.

Non saranno l’interezza delle somme previste dall'accordo sindacale, ma pur sempre un contributo alla vita delle nostre società".

