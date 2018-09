contratti di servizio

Reset: ''Non è più rinviabile una rivisitazione dei contratti di servizio attualmente in essere''

''Al termine dell'incontro con gli esponenti di alcune sigle sindacali in rappresentanza dei dipendenti della Reset, è emersa una richiesta di certezze rispetto al futuro'', chiariscono i presidenti delle due commissioni, Evola e Caracausi

26/09/2018

"Al termine dell'incontro con gli esponenti di alcune sigle sindacali in rappresentanza dei dipendenti della Reset e la Commissione Bilancio e la Commissione Aziende Partecipate, presiedute da Barbara Evola e da Paolo Caracausi, è emersa una richiesta di certezze rispetto al futuro. Le preoccupazioni riguardano in particolare lo stanziamento in bilancio delle somme stabilite negli accordi stipulati con l'amministrazione - chiariscono i presidenti delle due commissioni, Evola e Caracausi.

Per garantire il futuro della Reset, come di tutte altre partecipate - continuano Evola e Caracausi - che devono rispondere alle esigenze dei cittadini in modo adeguato, non è più rinviabile una rivisitazione dei contratti di servizio attualmente in essere. L'obiettivo è definire con esattezza gli ambiti di competenza, realizzando anche un possibile risparmio dell'amministrazione.

E' indifferibile portare a termine le procedure di mobilità interaziendale interrotte fino a giugno - concludono i due presidenti - per valorizzare le competenze e dare ossigeno alle aziende che lamentano carenze di organico in settori strategici della nostra città. Inoltreremo una nota a firma congiunta ai neo amministratori per sollecitare la riapertura dei termini per la mobilità orizzontale.

Siamo certi che a breve l'amministrazione attiva metterà il Consiglio comunale nelle condizioni di discutere e approvare il riordino dei contratti".

