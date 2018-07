ospedali siciliani

Rete ospedaliera siciliana, ancora critiche al riordino. Fava: ''Non è nemmeno giudicabile''

La proposta dell'assessore alla Salute, Ruggero Razza, suscita le critiche del deputato regionale: ''Assenti decongestionamento e sicurezza per le comunità''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/07/2018 - 12:47:33 Letto 391 volte

Continua a far discutere la proposta di riordino della rete ospedaliera siciliana avanzata dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e al momento discussa in VI commissione all'Ars. Dopo essere finito nel mirino del Movimento Cinque Stelle, il riordino è oggetto di nuove critiche.

Stavolta da parte di Claudio Fava, deputato regionale del Movimento "Centopassi". Per Fava il piano, "così com'è presentato, non è nemmeno giudicabile. Rappresenta solo una parte di ciò che una seria e urgente riforma del sistema sanitario regionale pretende. Serve che l'intero sistema previsto dalla legge 5 del 2009 veda la luce - continua Fava - investendo su una sanità del territorio che aiuti a decongestionare le strutture ospedaliere e che dia, contemporaneamente, sicurezza a tutte le comunità locali. Siamo invece di fronte ad una proposta di entrata sulla ospedalizzazione e sulla distribuzione di posti letto nei reparti". Infine, il deputato lancia una stoccata a chi ha scelto la strada del populismo per giustificare le carenze sanitarie: "Imbarazzante caduta di stile e di verità - dice - provare a giustificare squilibri e carenze del sistema accusando non meglio specificati 'migranti clandestini' di incidere 'fortemente' sulle risorse della sanità regionale. Il segno dei tempi - conclude Fava - si legge anche nell'involuzione dei linguaggi...".

Nel piano è prevista la conferma di 23 strutture classificate Dea (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di l livello, e di altre sette classificate Dea di II livello (in grado di assicurare, oltre alle prestazioni fornite al primo livello, anche le funzioni di alta specialità legate all’emergenza, tra cui cardiochirurgia, neurochirurgia, terapia intensiva neonatale, chirurgia vascolare, chirurgia toracica). Marsala e Mazara del Vallo (TP) le nuove aggiunte del piano, con la seconda località che era ancora in attesa di raccogliere i frutti dell'ospedale "Paolo Borsellino", opera da oltre 40 milioni di euro. Tra i presidi di base tornano le strutture di Giarre (CT) e Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Capitolo a parte le "zone disagiate", definizione dovuta all'elevato rischio ambientale del territorio di riferimento: verranno servite da 11 presidi ospedalieri, oltre al "Muscatellò" di Augusta, nel siracusano, che ospiterà un Centro di alta specializzazione per le patologie oncologiche da esposizione all’amianto. Di contro, recentemente i Cinque Stelle hanno criticato la scelta "di chiudere di fatto gli ospedali di Scicli, Comiso, Noto, Ribera, Salemi, Leonforte, Lipari, Petralia Sottana e Castelvetrano".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!