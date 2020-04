Revenge porn

Revenge porn su Telegram: chiusi tre canali

Si trattava di canali con migliaia di utenti, dove circolavano foto e frasi oscene, in alcuni casi con commenti che incitavano al pedofilia e alla pedopornografia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2020 - 13:12:51 Letto 376 volte

"L'operazione di oggi della polizia postale, che ha sequestrato tre canali Telegram e denunciato gli amministratori, riveste grande importanza nella lotta al fenomeno del Revenge porn e dell'utilizzo di immagini pornografiche a scopo diffamatorio. Si trattava di canali con migliaia di utenti, dove circolavano foto e frasi oscene, in alcuni casi con commenti che incitavano al pedofilia e alla pedopornografia. Il Movimento 5 Stelle si è battuto per dotare l'Italia di una legge per contrastare tutto questo, ed è al fianco di chi - come la Polizia postale cui va il nostro più sentito ringraziamento - è in prima linea sul fronte del controllo e della repressione".

Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Cinzia Leone, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!