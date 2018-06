codice antimafia

Revisione del Codice Antimafia, la proposta gira la Sicilia insieme a I Coraggiosi

Il Comitato In-Difesa rilancia l'iniziativa popolare del Partito Radicale, supportandola con raccolte firme e campagne di sensibilizzazione nell'Isola

Una proposta di riforma del sistema delle misure di prevenzione ed interdittive antimafia, attraverso la raccolta firme e la creazione di reti di realtà civiche e culturali: questo l'obiettivo del Comitato In-Difesa, che punta alla revisione del Codice Antimafia per renderlo più attuale e coerente rispetto alle recenti esperienze di giustizia in merito ai reati di stampo mafioso, non sempre trattati con le giuste dosi di scoraggiamento e punizione.

L'idea nasce “Per evitare - dichiara il Comitato - che ingiustizie e gestioni non oculate e non professionalizzate in fase preventiva, rischino di distruggere persone innocenti, di far crollare le aziende, compromettendo così il tessuto economico-sociale nel quale operano. L’intervento delle istituzioni deve essere vissuto come opportunità e tutela e non come minaccia e malagestione". Il Comitato In-Difesa aderisce alla raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare di riforma e miglioramento del Codice Antimafia promossa dal Partito Radicale. La proposta verrà portata in giro per la Sicilia e sottoposta ai comuni dell'Isola.

La presidente de I Coraggiosi Maria Saeli, a seguito di un incontro con l'esecutivo del movimento, dichiara l'adesione alla proposta di legge di iniziativa popolare di riforma e miglioramento del Codice Antimafia. "Crediamo sia arrivato il momento di una riforma del sistema - dice Saeli - soprattutto a seguito dei recenti fatti di cronaca. Siamo convinti che per contrastare al meglio il sistema mafioso, sia necessario un riaggiornamento del codice antimafia, per far sì che chi opera nel tessuto economico del nostro territorio non venga schiacciato da ingiustizie o da propri tornaconti. Sulle cose da fare, sulle battaglie per migliorare il futuro delle prossime generazioni, siamo presenti".

