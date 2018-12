Revoca avviso Festa per i bimbi 2018, Ferrandelli: ''Destinare soldi a scuola e sicurezza''

Festa per i bimbi 2018

Ferrandelli: ''Revoca avviso e destinazione soldi a scuole è buona politica''. Mattaliano: ''Priorità diritto allo studio e sicurezza''.

“Abbiamo sostenuto con forza l’approvazione dell’ordine del giorno che prevede la revoca dell’avviso del settore cultura “Festa per i bimbi 2018”. Riteniamo, infatti, questo avviso non opportuno, non tempestivo e con dubbi di legittimità". Queste le affermazioni del leader dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli.



"È stato un segnale di buona politica indicare all’amministrazione la destinazione di queste somme all’edilizia scolastica - conclude Ferrandelli - che tanto bisogno ha di interventi ed investimenti".



"Quale miglior modo di pensare ai bambini di questa città? - aggiunge Cesare Mattaliano, vice-presidente della commissione Cultura e pubblica istruzione -, forte sostenitore dell’ordine del giorno. Non buttiamo soldi, ma investiamoli in sicurezza e diritto allo studio".

