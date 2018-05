Natale Giunta

Natale Giunta, il noto chef palermitano vincitore della trasmissione televisiva «La prova del cuoco» che ha denunciato i suoi estortori, ha appreso ieri la notizia della revoca della misura di protezione...

Natale Giunta, il noto chef palermitano vincitore della trasmissione televisiva «La prova del cuoco» che ha denunciato i suoi estortori, ha appreso ieri la notizia della revoca della misura di protezione che gli era stata assegnata dopo una serie di minacce e intimidazioni. L'ultima risale a un anno fa, quando allo chef fu recapitata una busta contenente un proiettile. Giunta, titolare della concessione demaniale Sailem che gestisce il locale Castello a Mare e l’azienda «Passami u Coppu» in via Roma a Palermo, chiede al prefetto di ripristinare la tutela.

«Negli ultimi anni - spiega in una lettera - la mia vita personale e professionale è stata stravolta da continui eventi e minacce che mi hanno lasciato profonde ferite e costato paure, sacrifici e denaro a causa della mia volontà di denunciare la criminalità mafiosa palermitana mandando alle sbarre gente che senza scrupoli vuole farmi fuori solo perché sono un cittadino onesto e non omertoso che non si piega alla mafia ma denuncia».

