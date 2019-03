riapertura case chiuse

Riapertura delle case chiuse, passi in avanti dal governo

La proposta di una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione comincia a mietere consensi tra i grillini, al punto di aprire una discussione sul Blog.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2019 - 15:12:23 Letto 373 volte

La riapertura delle 'case chiuse' non è più tabu per il Movimento 5 Stelle. La proposta di una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione comincia a mietere consensi tra i grillini, al punto che anche i vertici starebbero accarezzando l'idea di aprire una discussione sul Blog, chiedendo il parere degli iscritti su una tematica finora sempre 'dribblata' perché estranea al contratto di governo.

Da quando nel 1958 le case chiuse furono eliminate in Italia non si è mai spento il dibattito tra chi vorrebbe riaprirle e legalizzarle e chi invece è contrario a questa ipotesi. «Ero e continuo ad essere favorevole alla riapertura delle case chiuse» ha detto recentemente il leader della Lega Matteo Salvini, tornando a riproporre la modifica della legge Merlin, come aveva già fatto a gennaio dell’anno scorso, attirandosi le critiche di cattolici, e ad agosto 2017, quando promise sui social che se fosse andato al governo le avrebbe riaperte.

