discoteche

Riapertura discoteche, Costa: ''Entro i primi 10 giorni di luglio''

''Penso che il green pass possa essere applicato anche lì'', dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2021 - 10:23:58 Letto 408 volte

Discoteche riaperte "entro i primi 10 giorni di luglio". Parola del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, oggi ospite del programma 'Non Stop News' su Rtl 102.5. "Ho appena avuto un colloquio su questo con il ministro Speranza. Questa settimana - ha spiegato - indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è ad oggi, rimasto l’unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta anche a questo settore. Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa esser applicato anche alle discoteche".

Sullo stop alle mascherine al chiuso, "dobbiamo dare delle prospettive ai cittadini e nel momento in cui sosteniamo che la vaccinazione è la via d’uscita da questa pandemia, credo che quando avremo raggiunto l’immunità di gregge il tema di togliere la mascherina al chiuso, ovviamente in alcune situazioni, senza assembramento, è un obiettivo che dobbiamo dare ai cittadini, è in gioco la credibilità di quello che stiamo facendo ed è un elemento che ci aiuta a consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e vaccini", la previsione fatta dal sottosegretario.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!