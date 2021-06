riapertura discoteche

Riapertura discoteche, domani incontro con il Governo

Martedì 8 giugno, secondo indiscrezioni, si dovrebbe tenere un incontro con il ministero della Salute per discutere della riapertura delle discoteche.

Pubblicata il: 07/06/2021

Nodo riapertura discoteche. In un Italia sempre un po' più libera, con il coprifuoco posticipato in zona gialla e abolito in zona bianca, regole meno rigide per bar e ristoranti, si pensa ora a riaprire in sicurezza le porte dei locali dove si balla. Domani, martedì 8 giugno, secondo indiscrezioni trapelate si dovrebbe tenere un incontro con il ministero della Salute proprio per discutere della riapertura delle discoteche. "Non sono stato informato. In ogni caso siamo pronti a collaborare per riaprire discoteche e locali da ballo in piena sicurezza", ha affermato all'Adnkronos, Maurizio Pasca, presidente nazionale Silb-Fipe.

"Una riapertura nei tempi e nei modi dovuti - spiega Pasca - naturalmente in totale sicurezza per le persone. Chiederemo la riapertura con il green pass, cioè potranno entrare in discoteca coloro che sono vaccinati, che hanno contratto e sono guariti dal virus o che hanno tamponi negativi nelle 36 ore precedenti. Insomma siamo pronti a creare delle 'bolle di sicurezza' nel locali da ballo".

"Credo sarebbe giusto incontrarsi e aprire un tavolo di lavoro anche perché noi non siamo pulsanti o interruttori che accendi e spegni - spiega Pasca - abbiamo bisogno di programmazione e per questo non vogliamo aprire domani, ma il 21 giugno verrà abolito il coprifuoco su tutto il territorio nazionale e programmare una riapertura i primi luglio darebbe la possibilità di poter salvare almeno la stagione estiva. Riaprire in sicurezza per dare divertimento sano e sicuro. Anche perché altrimenti tre milioni di ragazzi, nel fine settimana specialmente, con le discoteche chiuse andranno ad affollare, andranno ad assembrarsi nelle piazze o in luoghi non controllati: meglio le discoteche dove invece il controllo c'è", conclude Pasca.

