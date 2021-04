Riaperture

Riaperture, atteso Cdm sul nuovo decreto Covid del 26 aprile

Il governo guidato da Mario Draghi sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del provvedimento che sarà varato dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2021 - 15:50:14 Letto 384 volte

Riaperture, coprifuoco, rientro a scuola. Il prossimo decreto Covid, contenente la road map della ripartenza dal 26 aprile, sul tavolo del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi nel pomeriggio di domani. Tra giovedì e venerdì si terrà un altro Consiglio dei ministri sul Recovery plan.

Il governo guidato da Mario Draghi sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del provvedimento che sarà varato dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico, convocata oggi per analizzare le linee sulle riaperture e il green pass per gli spostamentii, e un incontro con le Regioni.

SCUOLA

Tra i nodi da sciogliere, soprattutto quelli relativi al rientro a scuola previsto al 100%, per gli studenti di ogni ordine e grado, in zona gialla e arancione. L'esecutivo, sul ritorno in classe, sembra convinto a non arretrare, a non concedersi cedimenti.

COPRIFUOCO

Attesa anche una decisione sul coprifuoco, con la Lega che spinge per far slittare di un'ora la misura, facendola scattare alle 23 e non più alle 22.

PASS SPOSTAMENTI

Sulle ipotesi di un pass che consentirebbe gli spostamenti ai vaccinati, ai guariti da Covid e, appunto, a chi ha un tampone negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti, si è espresso Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

