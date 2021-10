discoteche

Riaperture discoteche, approvato decreto: capienza 50% al chiuso, 75% all'aperto

Per le discoteche l'asticella della capienza dovrebbe essere fissata al 50% al chiuso, 75% all'aperto.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche.

Nessuno si è smarcato in Cdm e dunque il dl può intendersi approvato all'unanimità. Per le discoteche l'asticella dovrebbe essere fissata al 50% al chiuso, 75% all'aperto, per lo sport 60% al chiuso, 75% all'aperto.

Le disposizioni sull'aumento dei nuovi limiti percentuali delle presenze, rispetto alla capienza delle strutture, si applicano dal prossimo 11 ottobre, lunedì.

Dal calcolo delle capienze al chiuso per le discoteche saranno esclusi i dipendenti dei locali.

Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria. E' quanto si legge nella bozza del nuovo decreto discusso ieri in Cdm.

