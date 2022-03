Covid-19

Riaperture, Green pass e mascherine: oggi cabina di regia con Draghi

Oggi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza per discutere la road map delle riaperture.

Pubblicata il: 17/03/2022

Oggi la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza per discutere la road map delle riaperture, attesa oggi in Cdm, è stata convocata a Palazzo Chigi per le 10,30. Lo si apprende da fonti di governo.

Green pass, mascherine, riaperture e non soltanto: il Governo è al lavoro per mettere a punto la roadmap che dovrebbe traghettare l'Italia verso un'estate in quasi assenza di restrizioni, ovviamente pandemia permettendo.

Il testo ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana, ma secondo alcune anticipazioni, l'allentamento delle misure avverrà in tre fasi, la prima ad aprile, la seconda a maggio e la terza a giugno.

L'ipotesi è di eliminare il Green pass per bar e ristoranti all'aperto e togliere il Green pass rafforzato per i trasporti (basterà un tampone negativo). Potrebbe essere anticipata la scadenza dell'obbligo vaccinale per gli over 50 sul lavoro, ora prevista al 15/6.

