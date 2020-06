santuario Santa Rosalia

Riapre il santuario di Monte Pellegrino, ecco gli orari

Dopo oltre tre mesi riapre il santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino.

09/06/2020

Dopo oltre tre mesi riapre il santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino. Ad annunciarlo don Gaetano Ceravolo. Il luogo di culto era stato chiuso lo scorso 10 marzo a causa dell'emergenza coronavirus e dal prossimo martedì 16 giugno i fedeli vi si potranno nuovamente recare.

I giorni e gli orari di apertura del Santuario di Santa Rosalia, al momento, saranno soltanto martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Per entrare occorrerà utilizzare la mascherina e attenersi al distanziamento che già vale in tutte le chiese italiane.

Don Gaetano Ceravolo ha ricordato che il "santuario è rimasto chiuso, sia perché era distante dai luoghi di possibile uscita delle persone, sia perché la sua apertura avrebbe spinto molti a raggiungerlo, in evidente dissonanza con le norme emanate circa la distanza sugli spostamenti. Qui, al Santuario, ho continuato a celebrare la S. Messa quotidianamente a porte chiuse - ha detto -, in comunione con tutto il popolo di Dio ed in particolare con tutte le Devote e i Devoti della Santuzza. Con le nuove norme circa la possibilità di spostamento il Santuario è rimasto ancora chiuso poiché, ad oggi, non abbiamo avuto la possibilità di disporre di un adeguato numero di persone idonee che, “in maniera stabile e continuativa”, potessero far rispettare le misure di sicurezza richieste dal ‘combinato dispositivo normativo’ fra il Governo e la Conferenza Episcopale Italiana".

