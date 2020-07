sottopasso

Riapre il sottopasso di viale Leonardo Da Vinci

Riapre a tre giorni dal disastro il sottopasso della circonvallazione di Palermo teatro del disastro del giorno del Festino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/07/2020 - 14:19:29 Letto 451 volte

Riapre a tre giorni dal disastro il sottopasso della circonvallazione di Palermo teatro del disastro del giorno del Festino. Il Comune di Palermo questa mattina aveva assicurato la riapertura entro le 16 di oggi sabato 18 luglio ma alla fine i lvaori sono terminati e la riapertura di tutte le corsie è stata anticipata alle 13. Così, adesso, la circonvallazione torna alla normalità, torna percorribile.

E’ stato necessario l’intervento dell’esercito oltre che dei mezzi del Comune per liberare la strada da auto devastate e portate via dalla pioggia, detriti, fango e tanto altro. Notevoli anche i danni subiti dai guarda rail.

Un lavoro lungo che già di per se racconta l’entità del disastro. Prima sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con le pompe idrovore per aspirare tutta l’acqua che aveva letteralmente trasformato in un grande lago stagnante il sottopasso, Poi l’esercito a dare una mano sia con l’acqua che il genio per portare via le auto che non si potevano recuperare con mezzi ordinari. Quindi i mezzi di Rap e Cantiere comunale per i detriti, la pulizia e adesso la definizione con le macchine spazzatrici.

Il ripristino della viabilità è una buona notizia ma resta la drammaticità di quel che è accaduto. ieri era stata riaperta al transito parte circonvallazione. in particolare si tratta di tutte corsie laterali della via regione siciliana. Era stato aperto anche il sottopasso via Lazio ma solo in direzione Trapani. Questa mattina sono iniziate da parte di Amap e Rap le operazioni di lavaggio e verifica dello stato del manto stradale e degli impianti. Prevista la riapertura in direzione Messina entro le 21 in base alle notizie di ieri sera, ma questa mattina il termine è stato anticipato prima alle 16 e poi alle 13.

