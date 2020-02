Ztl notturna

Ribaltone Tar: arriva l'ok per la Ztl notturna

Il Tar ha dato l'ok alla Ztl notturna.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2020 - 12:44:38 Letto 388 volte

La sentenza è arrivata: il Tar ha dato l'ok alla Ztl notturna. Vince così Palazzo delle Aquile per cui a breve partirà la Ztl notturna che, secondo il Tar, non lede in modo grave e irreparabile i diritti dei commercianti.

La prima sezione del Tar di Palermo, presieduta da Calogero Ferlisi, ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dai commercianti.

Ieri, nella sede del Tar, si sono fronteggiati in un'udienza di mezz'ora i legali delle parti in causa durante la camera di consiglio chiamata a decidere nel merito del provvedimento. Dopo avere depositato memorie, grafici, analisi, studi è stato il momento di una discussione a difesa delle rispettive posizioni. Quella del Comune, quella di Confcommercio, quella di Amat e Legambiente.

Il commento del sindaco Leoluca Orlando: "Non avevamo dubbi circa la bontà tecnico-amministrativa del provvedimento, così come non abbiamo dubbi sulla sua utilità per abbassare il tasso di inquinamento acustico e dell'aria nel centro storico, sostenendone la vivibilità e anche l'economia. La ZTL notturna sarà, al contrario di quanto sostenuto da alcuni, uno strumento per rivitalizzare le attività economiche. Sia quelle del centro, perché vi sarà una riduzione della pressione veicolare e del conseguente caos, e per quelle esterne al Centro perché la ZTL favorirà una redistribuzione dell'utenza su tutto il territorio cittadino".

Catania: "Una buona notizia per la città, per la sua vivibilità, per la buona salute dei palermitani e per la tutela e salvaguardia del nostro ambiente"

“L’ordinanza del Tar che conferma la ZTL notturna è una buona notizia per la città, per la sua vivibilità, per la buona salute dei palermitani e per la tutela e salvaguardia del nostro ambiente. La bontà delle motivazioni, giuridiche e ambientali, per istituire la Ztl notturna è stata riconosciuta anche dal Tribunale amministrativo che ha confermato che il Comune ha depositato 'una copiosa documentazione' che evidenzia la necessità dell’estensione temporale della ZTL 'in ragione del considerevole flusso di traffico che si registrerebbe all’interno del Centro storico nelle ore serali/notturne, con incremento significativo degli indici di inquinamento acustico ed atmosterico'. La ZTL notturna è una necessità per la città e stiamo attivando le procedure per riuscire ad attivare la misura di limitazione del traffico già dal prossimo fine settimana. Voglio esprimere un sentito ringraziamento agli avvocati che hanno sostenuto le ragioni di questo provvedimento e a tutti dirigenti e i funzionari dell’Amministrazione comunale e di Amat che hanno lavorato per rendere chiaro che questa misura, oltre che utile, è anche corretta sul piano formale. È ormai evidente - conclude Catania - che la mobilità sostenibile e le politiche ecologiche sono un vantaggio anche per le attività economiche e questo sarà presto chiaro anche per gli esercenti che si sono opposti alla ZTL notturna".

Sinistra Comune: "Soddisfazione per pronuncia Tar. Palermo sarà una città più vivibile ed ecologica"

"In questi giorni come forza politica abbiamo aspettato con doveroso rispetto le decisioni del Tar. Oggi accogliamo con soddisfazione quanto ha stabilito il Tar rispetto alla conformità dell'atto che diventa una spinta ulteriore per proseguire su un percorso iniziato già diversi anni fa e che punta a migliorare la qualità della vita in città. Palermo città ecologica, rispettosa dell’ambiente e fautrice della mobilità sostenibile. L'istituzione della ZTL renderà più vivibile il Centro storico anche nelle ore notturne." Dichiarazione dei consiglieri di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!