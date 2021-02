Covid-19

Ricciardi chiede lockdown, Salvini: ''Non se ne può più''

''Ci sono tanti scienziati che non la pensano come il dottor Ricciardi, si mettessero attorno ad un tavolo, non possono dire dieci cose diverse'', dice Matteo Salvini.

"Non se ne può più...". Matteo Salvini, leader della Lega, commenta così le dichiarazioni di Walter Ricciardi. Per il consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, è necessario un lockdown totale per arginare la diffusione del coronavirus.

"Mi fido dei medici e degli scienziati. Non mi va bene che questo consulente del ministro dica 'bisogna chiudere tutto, ne parlerò con il ministro più tardi'. No. C'è un presidente del Consiglio che si chiama Mario Draghi? Prima di terrorizzare 60 milioni di abitanti, fai il favore di parlarne con il presidente del Consiglio", dice Salvini a Mezz'ora in più.

"Ci sono tanti scienziati che non la pensano come il dottor Ricciardi, li metti attorno al tavolo e chi convince di più, numeri alla mano, ha ragione. Non ne possiamo più di aprire, chiudere...". Gli scienziati "si mettessero attorno ad un tavolo, non possono dire dieci cose diverse", aggiunge Salvini.

