Ricciardi: ''Tamponi per tutti. Se ne uscirebbe in 8 giorni dalla pandemia''

''Oltre a vaccinare tutti, bisognerebbe fare i tamponi alla stragrande maggioranza degli italiani'', ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute.

21/01/2022

Secondo Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, per uscire dall'emergenza pandemica bisognerebbe fare uno screening di massa della popolazione. "Oltre a vaccinare tutti, bisognerebbe fare i tamponi alla stragrande maggioranza degli italiani e isolare gli infetti. Se ne uscirebbe in 8 giorni - dice in una intervista -. È un'operazione che tutti dicono sia impossibile ma i cinesi per un caso testano 10 milioni di persone"

Fonte: TGCOM24

