Ricettava carte di identità e buste paga: sorveglianza speciale nei confronti di un truffatore seriale

Ricettava carte di identitÓ e buste paga: sorveglianza speciale nei confronti di un truffatore seriale

Abilmente ricettava false carte di identitÓ denunciate come smarrite, produceva buste paga contraffate e pagava con assegni bancari e postali privi di copertura o alterati nella firma.

Pubblicata il: 24/02/2020

Continua incessante l’impegno della Questura di Palermo per il contrasto di ogni forma di illegalità a tutela della collettività: in tale contesto si inquadra la misura di Sorveglianza Speciale di P.S., che su proposta del Questore, l'Autorità Giudiziaria ha applicato nei confronti di un avvezzo truffatore che, per oltre un decennio, aveva messo a segno una serie apparentemente inarrestabile di fatti di allarme sociale, posti in essere con metodica costanza in danno della pubblica fede.

A.F., 49enne palermitano della zona di viale Lazio, attualmente sottoposto alla misura degli Arresti Domiciliari, è stato più volte condannato per essere abitualmente dedito ai reati di truffa, ricettazione e falso. Abilmente, infatti, ricettava false carte di identità denunciate come smarrite, produceva buste paga contraffate, pagava con assegni bancari e postali privi di copertura o alterati nella firma, tutti strumenti indispensabili per mettere in atto i suoi espedienti e raggiri ed attraverso i quali aveva, infatti, richiesto finanziamenti per l'acquisto di autovetture, di telefoni cellulari, di viaggi di soggiorno per vacanze di lusso all’estero e, persino, per l'apertura di un conto corrente bancario in prospettiva di una falsa trattativa per l'acquisto di immobili.

II meticoloso lavoro di ricostruzione della pericolosità sociale del truffatore seriale svolto dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, ha supportato Ia decisione presa dal Tribunale di Palermo che, con provvedimento di accoglimento della proposta avanzata dal Questore - Autorità Locale di Pubblica Sicurezza - ha sottoposto A.F. al regime di limitazione della libertà personale previsto dalla Sorveglianza Speciale di P.S. per due anni, aggravato da una serie di prescrizioni specifiche tra cui il divieto di accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento e l'obbligo di dedicarsi alla ricerca di un lavoro.

La Misura diventerà esecutiva una volta che A.F. avrà scontato la misura restrittivia degli Arresti Domiciliari cui è attualmente sottoposto.

Fonte: Polizia di Stato

