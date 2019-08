Open Arms

Richard Gere sale sull'Open Arms

''Richard Gere ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio'', è quanto si legge in una nota di Open Arms.

“Richard Gere ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo”. E’ quanto si legge in una nota di Open Arms, la Ong spagnola che lo scorso 1 agosto ha salvato nel Canale di Sicilia 124 persone che si trovavano su due imbarcazioni alla deriva e da otto giorni e’ in mare senza aver ottenuto l’autorizzazione ad approdare.

Domani l’attore parteciperà alla conferenza stampa prevista alle 11 all’aeroporto dell’isola. “Riteniamo inaccettabile che la vita di uomini, donne e bambini continui ad essere ignorata e che i diritti sanciti dalle Convezioni internazionali continuino ad essere sistematicamente violati”, conclude la nota.

