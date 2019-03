reddito di cittadinanza

Richiesta del reddito di cittadinanza, partenza in sordina a Palermo

Non ci sono file nč resse nel primo giorno di presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza. Molti Caf non sono ancora pronti.

06/03/2019

Partenza in sordina. Non ci sono file nè resse nel primo giorno di presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza. Una partenza in sordina nella città capoluogo della regione più povera d’Italia. A Palermo poche code in Poste e Caf da Brancaccio a Falsomiele, da piazza Marina a Borgo Vecchio. Molti Caf non sono ancora pronti.

In via Buonriposo, nel patronato Uil, sono state accettate solo 7 domande per la mattina: "Siamo già operativi, ma ci prendiamo un po' di tempo per effettuare le prime operazioni", dice un dipendente.

In alcuni centri, però, si registrano alcune difficoltà. Infatti, alcuni Caf non hanno ancora i parametri per accedere e caricare le domande nel software unico. Mentre altri, pur riuscendo a completare le operazioni di invio delle richieste, non riescono a stampare il numero di protocollo. "Ci sono dei problemi al software - spiegano nei Caf -. Il sistema non funziona ancora al 100%".

