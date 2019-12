rifiuti

Riduzioni per chi conferisce presso i CCR, Palermo non applica il regolamento Tari

Nessuno sconto per i cittadini di Palermo che effettuano la raccolta differenziata presso le isole ecologiche/CCR! Eppure il regolamento Tari è chiaro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/12/2019 - 14:56:51 Letto 305 volte

“Nessuno sconto per i cittadini di Palermo che effettuano la raccolta differenziata presso le isole ecologiche/CCR! Eppure il regolamento Tari è chiaro e prevede riduzioni per i cittadini virtuosi che conferiscono presso i centri comunali di raccolta (oggi in città ne abbiamo attivi 4: Picciotti, Nicoletti, Pace, Oreto) un quantitativo di almeno 200 kg di rifiuti differenziati annui.” Così nella nota Antonino Randazzo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

“La riduzione – continua - di cui all’art. 10 comma 3 lett. e) del vigente regolamento Tari non risulta applicabile in quanto l’operatore Rap che gestisce il servizio presso i CCR non si è ancora dotato di strumentazione tecnica idonea alla misura della quantità di rifiuti differenziati e un sistema di riconoscimento dell'utente dopo un anno dall'apertura del primo Ccr in viale dei Picciotti!!"

"E' assurdo - conclude Randazzo - che ai cittadini virtuosi sia negato lo sconto della tari previsto dal regolamento comunale e che in generale a Palermo dove vi e' l'emergenza Bellolampo non sia applicato il principio di incentivo ai cittadini che si impegnano!."

